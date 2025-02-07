«Превысило прогноз»: Мишустин доложил Путину о росте реальных доходов россиян на 8,4%

Мишустин: реальные доходы россиян в 2024 году выросли на 8,4%

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Правительству РФ было очень важно повысить именно этот показатель, отметил премьер-министр.

Реальные доходы россиян за год выросли на 8,4%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи.

Мишустин уточнил, что российскому правительству было очень важно повысить конкретно этот показатель.

«У нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз», — сказал он.

Кроме того, премьер-министр добавил, что даже инфляция не смогла уменьшить доходы россиян. Так, за 11 месяцев реальная зарплата россиян выросла на 8,7%.

При этом уровень безработицы остался на уровне 2,3%, а в минувшем году этот показатель не превышал 2,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о росте ВВП страны до исторического максимума. Этот показатель вырос на 4,1% за прошлый год.