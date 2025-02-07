Патрушев указал на лидерство Липецкой области по развитию АПК
Фото: Пресс-служба Правительства РФ
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Регион занимает первое место в стране по производству овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях.
Липецкая область остается одним из лидеров по развитию агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с губернатором региона Игорем Артамоновым.
По производству переработанного картофеля и овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях Липецкая область занимает первое место в РФ, отметил Патрушев.
Артамонов также рассказал о привлекательности области для инвесторов. Так, объем вложенных в регион средств составил свыше 200 миллиардов рублей с 2019 по 2024 год.
Кроме того, известно, что в Липецкой области создано более четырех тысяч рабочих мест.
При этом объем экспорта сельскохозяйственной продукции с 2019-го увеличился в два с половиной раза.
Помимо АПК, на встрече Патрушев и Артамонов также обсудили вопросы образования. Например, была затронута тема агроклассов, которых в данный момент в регионе насчитывается 18 штук. При этом 80% их выпускников в будущем становятся студентами колледжей и университетов аграрных направлений.
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