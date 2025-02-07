Вам все будет подвластно: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 февраля

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Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 10 по 16 февраля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Восьмерка Кубков)

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Здесь есть два пути развития событий. С одной стороны, можно выйти на новую для себя тропу и найти новые осмысления, новые решения. Эта карта может ознаменовать новую главу, жизнь.

С другой стороны, позади есть прошлое, которое нас, возможно, не отпускает, или которое мы не отпускаем сами. Здесь дверка в прошлое еще приоткрыта.

Поэтому эти перемены могут как случиться, так и не состояться в случае, если мы на них не решимся. В общем, на этой неделе стоит обдумать все процессы, которые нас беспокоят, чтобы понять: мы готовы меняться или нет?

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Сила, Девятка Мечей)

5-tv.ru

Старший аркан Сила — эта карта означает очень мощный ресурс и большой запас энергии.

Кроме того, это необходимость четко мыслить, а также принимать быстрые, очень мудрые решения и быть на лидирующей позиции.

Восьмой старший аркан говорит о том, что нам все под силу. Но здесь важно не растерять в себе этот внутренний кураж, вовремя собраться, суметь подстроиться под меняющуюся реальность, не испугавшись.

Дополнительная карта Девятка Мечей говорит о том, что в сфере финансов у вас явно идут очень серьезные изменения, которые нас могут даже пугать.

Мы находимся в режиме ожидания и непонимания, как дальше все развернется. В целом финансы призывают нас быть на чеку для того, чтобы какая-то ситуация разрешилась с наименьшими потерями.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Королева Мечей, Королева Жезлов, Туз Мечей)

5-tv.ru

Королева Мечей — очень холодная женщина. Между нею и вами лед может не растаять. Но это неплохо. Это роль человека, очень уравновешенного, который не выставляет чувства на показ и не находится в их власти.

Дополнительными картами в данном раскладе являются Королева Жезлов и Туз Мечей. Это означает, что необходимо внести ясность в отношения, в которых вы сейчас находитесь.

У кого-то здесь могут проигрываться треугольники. Явно на чаше весов есть вы и кто-то еще. Выход из ситуации возможен тогда, когда мы не ориентируемся на чувства, не находимся в их власти и позволяем проанализировать все «за» и «против», проанализировать все причинно-следственные связи и принять для себя единственное верное решение.

По Тузу Мечей могут проходить очень колкие, но очень точные диалоги, которые являются расстановкой над «и».

У кого-то получится сохранить отношения, а кому-то такой разговор придется не по душе — будет поставлена очень жирная точка под названием «финита».

Совет на неделю (Карта Таро — Маг)

5-tv.ru

Старший аркан Маг напоминает нам о том, что мы с вами — творцы своей собственной жизни.

Здесь очень большой запас энергии, который нам потребуется, и он будет равномерно распределен между всеми сферами жизни. У вас не получится перенести ответственность за нее на кого-то другого.

Поэтому здесь важно сохранять усидчивость, понять, куда мы хотим прийти, для того, чтобы не сбиваться пути.

Часто Маг страдает рассеянностью, потерей интереса к тому, чем он занят. Для того, чтобы этот интерес не был потерян, важно провести перед началом достаточно серьезную аналитическую работу.

Если это истинно ваше желание, то идите смело в бой. Вам все подвластно, потому что у Мага все в руках крутится, все вертится. Он — повелитель всех стихий: и пентаклей, и жезлов, и кубков, и мечей.

Действуйте, и пусть вам все будет подвластно.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля.