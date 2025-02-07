Комбат ВСУ застрелил подчиненного за отказ отдать боевые выплаты

Фото: www.globallookpress.com/Juan Moreno

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Фото тела убитого боевика со следами пыток и побоев опубликовала в соцсети его вдова.

Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Тесленко застрелил своего подчиненного Валентина Козлюка за отказ отдать боевые выплаты. Об этом сообщает «Страна.ua», цитируя вдову убитого Лию Мороз.

По ее словам, за день до убийства Тесленко со старшим сержантом своего батальона избили Козлюка. Фото его тела со следами пыток и побоев Мороз опубликовала в соцсети.

Отмечается, что вдова не раз обращалась в государственное бюро расследований (ГБР) Украины с заявлением о вымогательстве. После убийства Козлюка комбат и старший сержант были арестованы.

Пленный ВСУ Александр Прокопенко ранее рассказал, что украинские боевики пытаются ликвидировать сослуживцев, которые попали или добровольно сдались в плен российским бойцам. По его словам, это делается для того, чтобы они не могли рассказать правду о состоянии ВСУ и не участвовали в обменах.

Ранее 5-tv.ru рассказал новые подробности о зверствах ВСУ в Русском Поречном.