Погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисяна похоронили в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Попрощаться с ним пришли сотни людей.

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны основателя батальона «Арбат», президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он погиб в результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса».

Церемония началась в четыре часа дня и прошла в закрытом режиме. На территории дежурили сотрудники правоохранительных органов. Попрощаться с Саркисяном пришли сотни людей, принесшие цветы.

Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство сдетонировало на первом этаже жилого здания.

Погибли глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян — он скончался в больнице, а также еще один человек. По одной из версий им является смертник, организовавший нападение с бомбой. Пострадали еще четыре человека.

Следствие считает, что случившиеся могло быть целенаправленным покушением на Саркисяна — ранее ему поступали угрозы. Украинскими спецслужбами он был внесен в список лиц из ДНР, подлежащих ликвидации.

В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что звездный адвокат Жорин рассказал о взрыве в ЖК «Алые паруса».