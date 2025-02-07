Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Войска группировки войск «Центр» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Армия России освободила населенный пункт Дружба в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за неделю войска группировки «Центр» поразили подразделения 16 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив более 3,7 тысячи боевиков и четыре танка, в том числе немецкого производства Leopard.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 58 тысяч человек.