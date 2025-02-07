«Переживаю за ребят»: Денис Матросов прокомментировал аварию с полицейскими

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Состояние одного из правоохранителей оценивают как тяжелое.

Актер Денис Матросов признался, что переживает за полицейских, которые пострадали в аварии с его машиной. Об этом он заявил 5-tv.ru.

«Переживаю за ребят, которые ехали во второй машине. Дай бог, чтобы все у них обошлось», — сообщил он.

Porsche актера и служебный автомобиль столкнулись на Череповецкой улице. По одной из версий, за рулем иномарки находился Матросов, он возвращался из школы, куда отвозил сына. В это время машина полицейских следовала через перекресток с включенными проблесковыми маячками. Артист не заметил этого и выехал наперерез.

В результате аварии двое инспекторов ГИБДД получили травмы. Их отвезли в больницу. Состояние одного из правоохранителей оценивают как тяжелое.

У Матросова повреждена нога. От госпитализации он отказался. Медицинскую помощь оказали на месте. В транспортном средстве находилась и супруга артиста Оксана Рудич-Каструбина, она не пострадала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что водитель грузовика в Новороссийске погиб при столкновении с поездом.