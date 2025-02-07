Песков считает отказ Франции выдать визу российским журналистам дискриминацией

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

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Страна запретила въезд двум сотрудникам «Известий».

Отказ Франции в визе российским журналистам можно считать дискриминацией. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

На вопрос о том, можно ли считать дискриминацией отказ французской стороны выдать журналистам «Известий» визу, представитель кремля ответил положительно.

«Можно и нужно», — сказал Песков.

Журналист Николай Иванов и оператор Георгий Бекаури планировали отправиться в Париж, чтобы снять репортаж о французском сопротивлении в период Второй мировой войны. Данный материал собирались выпустить к 80-летию Победы.

Однако французская сторона отказала представителям российских СМИ в визе. Причина отказа была сформулирована следующим образом: «одно или несколько государств ЕС считают, что вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности».

Это не первые отечественные журналисты, которым европейские страны запрещают въезд. Не так давно сотруднику издания KP.RU Александру Куделе дважды отказали в выдачи визы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова назвала травлей отказ Парижа выдать визу журналистам «Известий».