Захарова назвала травлей отказ Парижа выдать визу журналистам «Известий»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Иванов и Бекаури собирались поехать в страну для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Париж ведет травлю российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «Известиям».

Не так давно Франция отказала в выдаче визы журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури.

«Париж развязал травлю российских СМИ», — сказала дипломат.

Иванов и Бекаури собирались поехать в Париж для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Однако страна отказала им из-за того, что якобы «одно или несколько государств ЕС считают, что они представляют угрозу общественному порядку или внутренней безопасности». Такую формулировку привел Париж.

ЕС неоднократно отказывает в предоставлении визы представителям российских СМИ. Например, на днях журналисту KP.RU Александру Куделе отказали в визе дважды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказала Захарова об аннулировании визы оператора «Известий» в США. Журналисты прибыли в страну для освещения американских выборов, но работать им не дают.