Природные рекорды: на ком в первую очередь скажется высокое атмосферное давление

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В это время особенно важно следить за своим режимом.

Сильнее всего высокое атмосферное давление в Москве скажется на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом Life.ru рассказала врач Ольга Уланкина.

В ближайшие дни в столице ожидается рекордный скачок давления за все годы метеонаблюдений в Москве. Прогнозируется, что данный показатель поднимется до 777 миллиметров ртутного столба.

По словам медика, в зоне риска в первую очередь окажутся люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертоники могут заметить повышение артериального давления — сильнее и чаще обычного. Так как усиливается нагрузка на сердечную мышцу, а также сократится частота сокращений.

У гипотоников, по мнению специалиста, будет наблюдаться слабость. Это связано с изменениями вязкости крови. Будет также риск образования тромбов.

Почувствовать недомогание могут и москвичи, страдающие от мигрени — это зависит от смены тонуса в сосудах мозга.

Чтобы минимизировать воздействие атмосферного давления, Уланкина советует спать не менее семи часов в сутки. Хорошо, если человек будет отдыхать в подходящих для этого условиях: прохладной и полностью темной комнате. Да и ложиться, врач рекомендует в одно и то же время.

Физическая активность тоже сказывается благоприятно, уверена специалист, но нужно не переусердствовать. Вечерних прогулок будет достаточно.

Важно также правильно питаться. Медик рекомендует употреблять больше злаков, орехов, овощей и бананов. А вот количество соли лучше минимизировать, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление.

«Рацион должен включать достаточное количество калия и магния — эти нутриенты помогают поддерживать нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы», — заметила эксперт.

Также необходимо пить большое количество жидкости. Обратить внимание можно на чаи, компоты и морсы. А вот алкоголь и газированные напитки провоцируют обезвоживание, поэтому пока от них стоит отказаться, уверена Уланкина.

При первых признаках недомогания обращайтесь к специалисту, а не занимайтесь самолечением, напомнила врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько часов недосыпа приводят к срывам и выгоранию.