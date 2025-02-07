Первое в мире продолжение байопика: «Руки вверх!» вновь выйдет на экраны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Премьеру планируют приурочить к юбилею группы.

Продолжение байопика «Руки вверх!» находится в процессе создания. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал певец Сергей Жуков на презентации нового сезона Wink.

«Приоткрою завесу тайны. Мы работаем над второй частью байопика «Руки вверх!» — рассказал Сергей.

Певец также отметил, что второй части у байопиков еще никогда не выходило. Это связано с тем, что сам жанр подразумевает под собой фильм-биографию, который рассказывает о жизни известного человека.

Байопики, как правило, фокусируются на ключевых моментах, значимых событиях и личных испытаниях главного героя, что позволяет глубже понять его творческий путь и влияние на культуру.

В отличие от других жанров, где продолжение может развивать сюжет, байопики часто ограничены рамками жизни реального человека. Следовательно, существует риск, что попытка снять вторую часть может наложить условия, которые будут мешать сохранить аутентичность и первоначальный замысел.

Кроме того, если первая часть завершается значимой вехой или даже завершением жизненного пути человека, то продолжение может показаться неуместным. Однако артист уверен, что ему и команде еще есть, что сказать, и продолжение не просто можно, а нужно выпустить в массы. Он считает, что история, связанная с их творчеством и личными переживаниями, все еще не полностью раскрыта.

Жуков также отметил, что премьеру он и его команда хотят приурочить к 30-летию группы в 2026 году. Этот юбилей станет важной вехой не только для коллектива, но и для всех поклонников, которые на протяжении многих лет следили за их деятельностью.

В связи с этим артист подчеркивает, что за три десятилетия группа прошла через множество изменений и испытаний, и было бы символично отметить этот путь, выпустив продолжение байопика.

О байопике

Байопик «Руки Вверх» — это захватывающая история о культовой российской поп-группе, которая в 1990-е годы покорила сердца миллионов поклонников. Фильм рассказывает о пути коллектива от его создания до стремительного взлета популярности, а также о сложностях и испытаниях, с которыми сталкивались участники на этом пути.

Режиссер картины погружает зрителя в атмосферу времени, когда музыка становилась символом свободы и перемен, а мелодии «Руки Вверх» звучали на каждой дискотеке. Зрители увидели, как формировались имиджи участников группы, их борьбу за признание и стремление создать уникальный звук, который в итоге стал неотъемлемой частью музыкальной культуры страны.

Картина охватывает не только невероятные успехи, включая масштабные концерты и хиты, которые до сих пор популярны, но и сложные моменты — внутренние конфликты, разногласия и личные драмы, которые порой угрожали распаду группы. Она показывает, как участникам удалось преодолеть трудности и сохранить дружбу, несмотря на бурное время.

Байопик «Руки Вверх» стал настоящим подарком для поклонников группы, а также привлек новое поколение слушателей, жаждущих узнать о том, как одна из самых ярких страниц российской поп-музыки была написана.

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