Топ-менеджеры «Роснано» обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Пока что дата рассмотрения их запросовмосковском суде пока неизвестна.

Три топ-менеджера «Роснано» обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.

«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой», — сказали в суде.

Пока что дата рассмотрения их жалоб в суде пока неизвестна.

До этого 31 января МВД России сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского, директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Касенковой.

Следствие считает, что в 2017 году эти лица изменили и предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении «Роснано», чтобы скрыть истинное положение дел в организации.

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