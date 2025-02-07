Подоляк: Киев хотел бы спровоцировать войну между США и Россией

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Советник Зеленского считает, что их стране такой расклад событий был бы выгоден.

Киев хотел бы спровоцировать войну между Россией и США. Об этом заявил Михаил Подоляк — советник главы офиса президента* Украины Владимира Зеленского, YouTube-каналу агентства «РБК-Украина».

«Нам бы, безусловно, было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война», — объяснил Подоляк.

Эти слова из уст советника Зеленского прозвучали в ответ на вопрос журналиста. Ведущего интересовало, допускают ли представители киевского режима ввод каких-либо вооруженных сил на территорию Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки дипломатическим путем урегулировать конфликт Украина проигнорировала. Поэтому было принято решение оказать на тот момент еще самопровозглашенным республикам военную поддержку со стороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, спецпосланник Трампа оценил шансы Киева получить ядерное оружие.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.