Больная любовь: на Камчатке мужчина похитил и изнасиловал понравившуюся женщину

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

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Преступление было подготовлено заранее.

Житель Петропавловска-Камчатского осужден за похищение и изнасилование женщины. Об этом сообщает пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.

Установлено, что в октябре 2024 года С. похитил женщину, в которую был влюблен. Свои действия мужчина спланировал заранее. Он выследил свою возлюбленную на автостоянке. Угрожая потерпевшей электрошоком, мужчина заставил женщину пересесть на пассажирское сиденье ее же автомобиля. После чего он ударил жертву по голове, и она потеряла сознание.

Заковав женщину в наручники, он довез ее до заранее подготовленного автомобильного прицепа. Переместил пострадавшую туда и увез в Елизовский район. С. совершал над жертвой действия сексуального характера, применяя насилие.

На следующий день женщине удалось уговорить похитителя отпустить ее домой.

«С. вину по всем указанным преступлениям признал и раскаялся. При назначении наказания суд учел ряд смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств», — поясняет пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным по трем статьям уголовного кодекса РФ: «Похищение человека», «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование». С. приговорили к 12 годам лишения свободы, время заключения он проведет в колонии строгого режима.

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