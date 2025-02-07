Экс-замдиректора Рособоронэкспорта госпитализирован с травмой головы

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Пока что неизвестно, что случилось с чиновником.

Бывший заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт» 70-летний Сергей Корнев доставлен в московскую больницу с травмами головы. Об том сообщает источник 5-tv.ru.

Обстоятельства произошедшего с Корневым еще предстоит выяснить. В данный момент проводится проверка.

Ранее на чиновника было совершено нападение в 2017 году, когда он был руководителем делегации «Рособоронэкспорта» на аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2017» в Париже.

Это произошло, когда Корнев возвращался в гостиницу. В тот момент рядом с его машиной появились неизвестные: они разбили стекло и похитили сумку у мужчины. Корнев смог оказать сопротивление злоумышленникам, сохранил документы, но получил травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области загорелся сортировочный цех. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.