«Открывает широкие возможности»: Трамп готов ужесточить санкции против России

Фото: Evan Vucci/ТАСС

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Для США нынешнее давление кажется «недостаточно болезненным».

Президент США Дональд Трамп готов к тому, чтобы ужесточить санкции в отношении России для завершения конфликта на Незалежной. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью New York Post.

По его словам, усиление ограничительных мер «возможно» в сфере добычи нефти и экспорта. Поскольку давление Штатов на РФ кажется «недостаточно болезненным». Их сила оценивается всего лишь «на троечку» по шкале от одного до десяти.

«Действительно, можно было бы усилить санкции, особенно недавние ограничения. Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять», — заявил политик.

Келлог отметил, что решение украинского конфликта стало важней задачей для администрации президента. Недавно по этому вопросу состоялась встреча всей команды советников.

Политик подчеркнул, что Россия и Украина для решения ситуации должны провести переговоры, чтобы достичь компромисса. Причем достигнутое соглашение может не удовлетворять всех участников, но необходимо стремиться к балансу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда.