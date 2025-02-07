На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев; 5-tv.ru

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Пятна зафиксировали на 15 участках.

Новые точечные выбросы мазута после крушения танкеров зафиксировали на 15 участках в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом Об сообщили в МЧС России.

«К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера ГИМС МЧС России. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей», — говорится в сообщении.

Также на пляжной территории Анапы и Темрюкского района устанавливают защитное сооружение, чтобы не допустить выбросы вещества на берег. Мазут будет оставаться в сетях, которые позже демонтируют для утилизации. Уже проложено 32 километра.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала работ было очищено более 355 километров берега. Помимо этого, специалистам удалось собраны около 180 тонн загрязненного песка и грунта на участках.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

Режим ЧС федерального характера введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе введен на западе Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что специалисты откачали мазут из танкера «Волгонефть-239».