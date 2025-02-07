В Москве работают площадки для тренировок паралимпийцев

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они открыты при содействии «Фонбет».

Паралимпиец, мастер спорта международного класса, керлингист на колясках Виталий Данилов готовится к соревнованиям на открытом воздухе даже зимой. Характер спортсмена закаляют упражнения на силовых тренажерах.

«Они максимально приближены к удобству для меня, как колясочника. Но при этом они универсальны, их может использовать как человек на коляске, так и человек передвигающийся обычным образом в жизни», — говорит спортсмен.

Для занятий спортом человеку в инвалидной коляске нужно специальное пространство и адаптивные тренажеры. Площадка с таким оборудованием есть, например, в Лужниках. Тренироваться можно бесплатно. Тем, кто пришел впервые — в помощь специальный куаркод с лаконичной подсказкой, что и как использовать.

«Никакой большой инструкции не надо читать, все понятно. Где можно подстроить, что можно убрать», — свидетельствует мастер спорта по фехтованию Александр Марцинкевич.

В 2024 году компания «Фонбет» в рамках благотворительной программы «ДоброFON» открыла 10 таких площадок в Москве и Подмосковье. Социальный проект «Вызов» поддержал Паралимпийский комитет России. Сейчас проект выходит на федеральный уровень — новые спортивные объекты появятся и в регионах

Оборудование на площадке сделано таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься в максимально комфортных условиях. Здесь есть тренажеры на все группы мышц.

Как отмечают сами спортсмены, на площадках мягкое покрытие, у них современный дизайн, а главное — они удобны и функциональны. Особенно выделяют пользователи площадку в Лужниках, отмечая удобны подъезд и локацию. Все объекты российского производства и соответствуют мировым стандартам.

«Здесь все супер, тренажеры все с откидывающимся сиденьем, можно прямо на коляске подъехать позаниматься. Не нужно что-то выдумывать, пересаживаться и так далее», — говорит один из спортсменов.

«Фонбет» планирует продолжить строительство новых инклюзивных площадок для занятий спортом.

«Мы построим точно в Тульской области две площадки, в Рязанской области, в Санкт-Петербурге, в Челябинской области тоже надеемся две площадки построить», — рассказывает Валентин Голованов, управляющий акционер компании «Фонбет».

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов подтвердил слова Голованова, отметив, что на таких площадках смогут также заниматься ветераны СВО.

В «Фонбет» отметили, что только за прошлый год компания направила на социальные программы 1,5 миллиарда рублей. Инвестируя в инклюзивные направления, компания не только оказывает поддержку любителям спорта, но и стимулирует большой бизнес участвовать в благотворительных проектах.