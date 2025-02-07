Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Лизы

Фото, видео: 5-tv.ru

У нее опухоль головного мозга.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю маленькой Лизы.



У нее опухоль головного мозга. Девочке требуется операция и серьезное обследование — оно стоит два с половиной миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 4 421 072 рубля. Спасибо вам большое!