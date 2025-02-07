Впервые в истории: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление

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Сегодня оно достигнет пика к позднему вечеру.

Вечером 7 февраля в Москве атмосферное давление может достигнуть до 775-777 миллиметров ртутного столба, что является рекордным показателем. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством РИА Новости.

«Уже сегодня давление выше нормы на восемь-десять миллиметров ртутного столба, и дальше каждый день давление будет повышаться примерно на пять миллиметров ртутного столба. Максимум прогнозируется в субботу — 775-777 миллиметров ртутного столба», — сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, атмосферное давление повысится ближе к 22:00. Причем такое явление является рекордным, поскольку за всю историю метеонаблюдения с 1879 года в Москве еще не было подобных показателей.

К слову, недавно Вильфанд отметил, что текущий год может получить звание одного из самых жарких за всю историю нашей планеты. Однако он рекомендовал к полученной информации пока относиться не слишком слишком серьезно, так как более точно она будет рассматриваться учеными уже к середине текущего года.

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