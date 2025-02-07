Кандидат в канцлеры ФРГ Вагенкнехт заявила об угрозах со стороны Украины

Фото, видео: picture alliance/Dominik Butzm/ТАСС; 5-tv.ru

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Политик боится посещать территорию Украины.

Кандидат в канцлеры Германии — заявила об угрозах расправы — со стороны чиновников киевского режима. Сара Вагенкнехт выступила на немецком телевидении.

В ходе предвыборных дебатов, ей задали вопрос, готова ли она лично отправиться на Украину, чтобы увидеть происходящее там своими глазами. На что немецкий политик раскрыла, какие получает угрозы.

«Я не думаю, что смогу туда поехать, пока украинские чиновники мне угрожают, считай, что, смертью», — сообщила кандидат в канцлеры ФРГ Сара Вагенкнехт.

Вагенкнехт неоднократно выступала за прекращение поставок вооружений киевскому режиму и предупреждала об их опасности. Она также призывала к нормализации отношений с Россией. За это ее даже внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

* — ресурс запрещен на территории Российской Федерации.