ФСБ задержала женщин-агентов украинских спецслужб за подготовку терактов
Сотрудники ФСБ РФ задержали четырех агентов спецслужб Киева
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы.
Сотрудники ФСБ РФ задержали четырех агентов спецслужб Киева. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Орган по обеспечению охранной деятельности государства успешно выявил и задержал в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, завербованных украинскими спецслужбами. Их целью было совершение терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.
Задержанные прошли специальную подготовку, включая обучение обращению с оружием, взрывчатыми веществами и управлению беспилотниками.
«В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами», — сообщили в ЦОС.
Уголовные дела возбуждены по статьям террористической направленности, максимальное наказание может составить до 30 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, содействовавших в организации преступной деятельности.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что спецпосланник Трампа оценил шансы Киева получить ядерное оружие.