В Чехии запретили предоставлять второе гражданство россиянам

Фото: JAREK PRASZKIEWICZ/ТАСС

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Ряд поправок утвердил президент Петр Павел.

Президент Чехии Петр Павел утвердил запрет на предоставление россиянам второго гражданства. Об этом информирует агентство ČTK.

Ряд поправок к национальному законодательству были утверждены в стране — там россиянам теперь запрещено предоставлять второе гражданство. Если человек успел получить чешский паспорт, то ему не придется выбирать после вступления поправок в силу. Однако тем россиянам, которые только собираются получать гражданство этой страны, нужно будет: либо отказываться от российского паспорта, либо остаться без чешского гражданства.

Инициативу с подобными ограничениями для граждан РФ ранее выдвинули депутаты парламента республики от правительственной коалиции.

Кроме запрета на получения гражданства россиянами, в уголовном кодексе Чехии появилась статья — «Несанкционированная деятельность в интересах иностранной державы». В мирное время по данному обвинению можно лишиться свободы сроком до пяти лет, в военное — до 15.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СК РФ даст оценку словам чешского сенатора о повторении блокады Ленинграда.