Наращивание темпов импортозамещения: в России создали аппараты для диализа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Завод в Калуге позволит нарастить долю отечественной продукции на этом рынке к 2030 году до 80%.

До конца текущего года в стране запустят первое полностью отечественное производство аппаратов для диализа. Сейчас подобная техника, в основном, импортная, и поставщики отказываются от исполнения контрактов.

Завод в Калуге позволит нарастить долю российской продукции на этом рынке к 2030 году до 80%. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук продолжил тему.

Устройства похожи только с виду — справа западный аппарат для диализа, слева российский. Наш на килограмм легче. Проще и удобнее в использовании, так что с ним могут управиться даже самые маленькие пациенты, в том числе на дому.

Около года понадобилось российским разработчикам чтобы заменить и усовершенствовать американские технологии. Этот аппарат на нашем программном обеспечении и больше не нуждается в зарубежной техподдержке.

Выполняем все команды, что пишет нам аппарат. Все очень понятно и доступно для пациента. Подключение занимает не больше десяти минут. Каждый этап от установки диализного раствора до присоединения магистралей к катетеру обозначается картинкой на экране. Это сильно упрощает процедуру.

«Он намного послушнее. Он более понятный за счет таких рисунков для пациента. И здесь не нужно плутать по программе, по кнопкам навигации, здесь все показано на экране — диализ выполняет функции почек.

Аппарат фильтрует кровь через мембрану. Затем все вредные вещества из нее выводятся вместе с раствором диализата», —клинический координатор и специалист по применению продукции компании Ирина Сергеева.

В среднем одна процедура длится четыре часа. Все это время пациенту лучше не двигаться. Владимир Шевчук в специализированный центр ходит на протяжении шести лет. Без гемодиализа его организм не справляется с интоксикацией.

«Диализ — это не заболевание. Это образ жизни становится уже. Три раза в неделю. Как на работу», — поделился Владимир Шевчук.

Перитонеальный диализ — современный «домашний» метод очистки крови при почечной недостаточности. Его можно провести даже во сне и подключить самостоятельно. В этом случае диализат работает в брюшной полости. С раствором выходят токсины, водно-щелочной баланс восстанавливается.

«Для тех, кто привык работать с аналогичными системами, переход с западного образца, которого теперь нет в РФ, на наш аппарат будет абсолютно безболезненным. Поскольку интерфейс и принцип работы ровно такой же», — объяснил медицинский директор Антон Адрусев.

Десятки тысяч человек в России нуждаются в регулярном диализе. Раньше их жизнь зависела от поставок импортных расходных материалов, но американские компании отказались от своих обязательств.

«В 2023 году они обеспечили поставки примерно 1,4 миллиона вот этих флаконов упаковок. В 2024-м не поставили ни одного», — сообщил аналитик Николай Беспалов.

С прошлого года все растворы для перитонеального диализа производят в России. Наши разработчики сделали и универсальную упаковку совместимую с любой техникой. Осталось дождаться выпуска впервой партии новых аппаратов. Серийное производство запускают весной.