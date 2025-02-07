Генпрокурор США распустила группу по поиску российских активов
Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru
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Москва называет конфискацию активов бизнесменов воровством.
В США расформировали рабочую группу, которая занималась преследованием российского бизнеса в разных странах.
Речь о специальном подразделении.
Прокуроры, по данным американского Минюста, ограничили доступ, изъяли или добились судебных решений о конфискации активов почти на 700 миллионов долларов.
Вместо охоты на российских предпринимателей — теперь сотрудники должны заниматься по-настоящему полезными делами — борьбой с наркокартелями и международной преступностью.
Москва называет конфискацию активов бизнесменов воровством.