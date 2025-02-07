Копыта самого дьявола на снегу: загадочная история следов из Девоншира

Фото: 5-tv.ru

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В течение многих лет люди строили разнообразные теории в надежде объяснить это явление, но так и не пришли к единому мнению.

Ночь с 7 на 8 февраля 1855 года стала переломным моментом в жизни Южного Девона (Девоншир) — графства в Юго-Западной Англии. Была зима, и к утру выпало много снега, и наутро около лимана Эксе люди впервые увидели так называемые следы дьявола. Более того, эти следы, по форме напоминающие отпечатки раздвоенных копыт, но не подходящие ни одному животному, появились сразу в нескольких английских деревнях и довели местное население до паники.

В некоторых районах длина маршрута загадочного существа достигала 160 километров. Складывалось ощущение, что земное притяжение над ним не властно — «копыта» прошлись по дорогам, заборам, крышам домов. Между вмятинами в снегу неизменно была дистанция в 20 сантиметров.

Казалось, ничто не может остановить этого жуткого путника, все еще окутанного тайной.

Населенные пункты находились на расстоянии от 60 до 240 километров друг от друга. Спустя некоторое время и после ряда обсуждений многие уже с уверенностью заявляли, что по Англии бродит нечистая сила. И кто знает, какие беды она с собой принесет!

В течение многих лет люди строили разнообразные теории в надежде объяснить это явление, но так и не пришли к единому мнению. Более того, сегодня трудно разобраться, действительно ли следы дьявола кто-то видел — а вдруг все это лишь плод разбушевавшейся фантазии суеверного и глухого народа? Так или иначе, жителей Девоншира охватила массовая истерия.

Зима в 1855-м пришла суровая, замерзли река Тейн и лиман Эксе, где прошелся тот самый зверь. Какие только версии не выдвигались — от вменяемых, связанных с путешествием животного, до самых эксцентричных. Иногда факты и вымысел объединялись, и какой-нибудь барсук или козел в воображении авторов превращались в посланников самого Сатаны.

Что ж, и в XXI веке мистическое мышление присуще многим, можно только представить реакцию на необъяснимое в XVIII.

Следы действительно существовали, их не выдумали

Спустя два столетия достоверных источников, описывающих события зловещей снежной ночи, осталось крайне мало. Однако существуют публикации, датированные 1950 годом, свидетельствующие о знании инцидента. Информация о прогуливающемся по деревням дьяволе появлялась в статье Девонширского исторического общества, которое спустя 100 лет искало подтверждений и новых данных.

Так и были обнаружены письма викария Эллкомба, который в 1850-х обсуждал явление с другом, тоже викарием, Макгроувом. Одно из посланий было адресовано редакции газеты The Illustrated London News с пометкой «не для печати». К нему прилагались рисунки, сделанные якобы с натуры.

Выяснилось также, что одним из первых журналистов, рассказавших о девонском дьяволе, стал 19-летний парень, будущий куратор одного из музеев Экстера — главного города графства, стоящего на реке Экс. В попытках расследовать происшествие были опрошены свидетели. Важно отметить, что эти предполагаемые очевидцы «всплыли» спустя 35 лет, что делает их не вполне надежными.

Тем не менее, булочник мистер Пилс из деревни Топхам, который вставал раньше всех, чтобы испечь хлеб, утверждал, что отпечатки на снегу напоминали следы ослика. Вот только какого-то странного ослика с совершенно одинаковыми передними и задними ногами. Впрочем, мужчину это осознание не сильно встревожило, и он сразу вернулся к своей работе. Директор школы по фамилии Брефорд оказался куда более изыскательным и инициативным. Он решил выследить неведомую зверушку (или беса) и собрал команду единомышленников.

Увидев цепочку ровненьких вмятин, тянущуюся через весь населенный пункт, группа пошла за ними. Озадаченные соседи, видя происходящее, бросали все и присоединялись.

Недолго они продержались на голом любопытстве, очень скоро в палитру чувств добавлялось все больше страха и одержимости. А когда видели, как линия обрывается на берегу речушки и продолжается на другом, их охватывал истинный ужас. Какой ослик способен перепрыгнуть через реку или пройтись по воде? Верно, никакой.

Тогда-то и появилась уверенность в сверхъестественном происхождении следов. Жители деревеньки тут же начали «замечать» неладное в своих домах и на улицах — им мерещились черти, духи и прочая нечисть. Все это описано в собранных документах, но мистические теории часто разбиваются о две мощные стены — необразованность и суеверность жителей глубинки.

Кто мог оставить дьявольские следы

По одной из версий, которая, пожалуй, первая приходит на ум, все вышеописанное могло оказаться дурной шуткой. Возможно, какой-нибудь скучающий селянин все выдумал, а потом тихонько посмеивался над бегающими вокруг в панике соседями.

С другой стороны… Неужели шутник не выдал себя? Однажды ему должна была наскучить эта игра, совесть бы взыграла при виде дрожащих друзей, запрещающих детям выходить из дома. Или он захотел бы признания — вот как ловко всех провел!

От версии с животным или птицей публика тоже не отказывается. Крылья могут объяснить наличие следов на крышах и заборах, даже прерывание цепочки на реке. Но что за птица пешком пересекает расстояние в сотню с лишним километров? Она что, решила пройтись и подышать свежим морозным воздухом?

А звери — они физически не могут стоять на вертикальной поверхности, не цепляясь за хоть какую-то опору. Ну, разве что шутник из первой версии приставил ослика копытами к забору…

Поговаривали, что по английским деревушкам мог гулять сбежавший из частного зоопарка кенгуру. Да, эти ребята могут использовать хвост как опору. Но оставлять ровненькие следы в форме копыта, пожалуй, нет. Да и наверняка экзотическое животное искали бы владельцы. И когда-нибудь нашли, живым или мертвым.

Есть предположение, основанное на письмах викария Макгроува, что он сам и выдумал злосчастного кенгуру, чтобы успокоить прихожан, уверовавших в пришествие Сатаны.

Идея с барсуками, одна из часто обсуждаемых, тоже легко рушится — у них не такие большие лапы, как те таинственные следы. Даже у крупненьких. В конце концов диким зверям просто не свойственны расслабленные прогулки через населенные пункты.

Еще одна версия — оторвавший с привязи воздушный шар. Она может показаться притянутой за уши, но не невероятной. Авторы этой идеи полагают, что шар летел и оставлял отпечатки висящего на нем якоря. Но почему вмятины настолько симметричны? Как в ледяную ночь, в метель, аэростат держал настолько ровный курс и покачивался, словно механический маятник? Да и сколько таких аппаратов было в Англии в 1855 году? Точно не много.

Мистика, которой люди пытались прикрыть еще более пугающую мистику — это некий одноног или Джек-прыгун. Первый якобы впервые появился перед человеком в 1001 году на острове Лабрадор и несмотря на единственную конечность двигался очень быстро. Второй — герой местных сказок, но народные предания тоже не сходятся в «показаниях» с историей о следах дьявола на уровне физиологии Джека.

Похожие случаи в мировой истории

Об упомянутом одноноге поведал в свое время викинг Бьерф Хериольсен. Но даже суеверные англичане спустя восемь сотен лет относились к этой теории скептически.

Для них существо с единственной ногой было таким же невероятным, как и дьявол. То есть картину это никак не проясняло, а только запутывало. Ответ на вопрос так и не нашелся. Примечательно, что подобные инциденты происходили и до, и после появления бесовских следов в Девоншире.

Так, о похожих отпечатках говорят хроники обитателей императорского двора Японии, они якобы появились в 929 году. Незадолго до событий в Англии, в 1840-м, вмятины в виде копыт на земле и на скалах описывал британский исследователь полярных районов, член Королевского географического обществе Джеймс Кларк Росс. В то же время странные следы наблюдали жители Глен-Орчи, Шотландия. Но этот «зверь» ходил не так ровно, как будто хромал.

Аналогичные явления происходили в Германии, Новой Зеландии, США, Бельгии, Бразилии, Италии и Норвегии. Но ни дьявола, ни животного никто так и не увидел.