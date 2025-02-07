Правительство нашло способ сократить число коммунальных аварий в регионах России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Многие объекты ЖКХ устарели и требуют обновления, особенно остро проблема стоит в малых населенных пунктах.

Правительство РФ нашло способ снизить число коммунальных аварий. Для этого регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам, если они вложат как минимум половину этих денег в модернизацию сетей ЖКХ, а остальное — на поддержку инвестиций, покупку общественного транспорта, переселение из ветхого и аварийного жилья, развитие опорных населенных пунктов и ряд других целей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

До 1 марта главы регионов представят документы в Минфин для заключения дополнительных соглашений, ситуацию контролирует вице-премьер Марат Хуснуллин. Они смогут освободиться от погашения задолженностей, имевшихся по состоянию на 1 марта 2024 года. Для одобрения льготы соответствующее заявление должно содержать данные о мероприятиях, на которые будут потрачены сэкономленные деньги. Есть возможность направить средства на поддержку спецоперации и новых нацпроектов.

Как рассказала корреспондентам URA.RU зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сегодня во многих малых населенных пунктах и селах необходимо срочное обновление сетей, а частные инвесторы вкладываются только в крупные города. При этом большое количество объектов работают со времен СССР, сроки службы или истекли или близки к этому. Поэтому власти ищут альтернативные решения.

«Часть средств на модернизацию правительство предоставляет регионам по очень низкой ставке. Дополнительно регионы поддерживали списанием две трети таких инфраструктурных кредитов. В целом, по оценкам Минстроя, около трети средств, требуемых на обновление ЖКХ, закроет федеральный бюджет, остальные деньги регионы должны найти сами», — сказала Разворотнева.

Ранее 5-tv.ru писал о другой важной проблеме — нехватке дворников в России. Дефицитной эта специальность стала после ослабления притока мигрантов. Кроме того, часть потенциальных работников перетекла в курьерскую сферу.