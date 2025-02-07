В Петербурге умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Худолеев
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Фото, видео: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-1», 1998 г.; 5-tv.ru
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Заслуженному артисту России было 82 года.
Пришла скорбная новость. На 83-м году ушел из жизни заслуженный артист России Анатолий Худолеев.
Он известен каждому по культовым детективным сериалам «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», и многим другим.
Худолеев начал сниматься больше 55 лет назад. В его фильмографии около 60 ролей. Коллеги называли его актером широкого амплуа. Худолеев служил в Театре имени Веры Комиссаржевской. И в последний раз выходил на сцену в ноябре.