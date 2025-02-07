Родная бабушка оставила в овраге: подробности жуткой истории 11-месячной малышки, найденной на трассе

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Автомобилист из Подмосковья спас от страшной гибели младенца. Как ребенок оказался холодной ночью на обочине?

Абсолютно невероятная история, в которую с первого раза даже сложно поверить, но она все-таки произошла. Этой ночью на загородной дороге в Подмосковье водитель едва не сбил 11-месячного ребенка, который переползал скоростную трассу. Ситуация жуткая, учитывая, что вокруг больше никого не было.

Дальше, события развивались стремительно. Все расскажет корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Подмосковье, раннее утро, водитель легковушки едет по шоссе. Внезапно появляется силуэт ребенка. В детском боди ползет 11-месячная девочка. На улице температура -5 градусов. Водитель нажимает на педаль тормоза, после чего бросается на помощь.

«Я был в шоке. Я не понимал вначале. Ребенок это. Пришлось резко тормозить, реагировать как-то, что-то делать. Надо было помочь ребенку. Я остановился, резко взял ее на руки, укутал сразу пледом. Посадил в машину, включил печку на максимум, чтобы девочка согрелась», — рассказал о произошедшем спасший девочку водитель Бахтиер Исмоилов.

Вскоре приехали медики и полицейские. Стражи порядка стали выяснять, как ребенок оказался на дороге. Позже стало известно, что дом маленькой Лизы находится всего в двухстах метрах. По одной из версий — родители оставили малышку на улице, по другой — ее украли, а потом почему-то бросили. По крайней мере, об этом говорили местные жители.

«Где мы нашли девочку, находилась какая-то женщина в неприглядном виде, в неподобающем виде, грязненькая. Она потом ушла, прошла мимо моей машины. Постояла перед ней, обошла ее с левой стороны и пошла в сторону леса», — рассказал дальнобойщик Александр Обрывалин.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.

«По данному факту территориальными следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Это оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

История вызвала широкий резонанс. Жители даже начали свое расследование.

В социальных сетях разгорается спор о том, как 11-месячный ребенок мог оказаться здесь, на проезжей части. Многие даже обвиняют мать в халатном отношении. Но все куда сложнее, ведь ребенка сюда принесла родная бабушка.

Юлия Катанская — мать девочки. Она со слезами на глазах рассказывает о том, что случилось на самом деле. Бабушка малышки имеет проблемы со здоровьем.

«Страдает деменцией и психическим расстройством. Заболела она недавно. Мы ее лечили, пытались. Последнее, когда она лежала в психиатрической больнице, мы поговорили с врачом, она же мать моя, поймите меня, она рвет мне душу, она хочет к внукам», — поделилась мать спасенной девочки Юлия Катанская.

Пенсионерка принимает необходимые медикаменты, но в этот раз они не помогли.

«В 03:30 всех, как говорится, вырубило. Мы уснули. Она взяла ребенка и, насколько я понимаю, она его выбросила в овраг. То, что пишут СМИ, что у ребенка обморожение или еще что-то — слава богу, ничего нет», — добавила мама спасенного младенца.

И все же полицейские и служба опеки проверят условия, в которых содержится ребенок.