Первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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F-16, тем временем, до передовой так и не долетели.

На Украину были доставлены первые истребители Mirage 2000. Об этом сообщил французский министр обороны, подчеркнув, что вместе с боевыми машинами на родину вернулись и украинские пилоты, которые проходили многомесячную подготовку за границей.

Эту поставку Париж обещал еще в июне прошлого года, правда до конца так и не понятно, сколько именно самолетов получил Киев. Цифры называются разные, но многие эксперты сходятся во мнении, что это шесть единиц, которые будут оснащены ракетами воздух-земля, а так же средствами радиоэлектронной борьбы.

Но сколько бы не было бортов, их функции в рядах ВСУ настолько ограничены, что значительной роли в боевых действиях не сыграют. Ведь были же до этого поставки американских F-16, но до сих пор они используются только как часть системы ПВО, и к передовой их даже не пускают.