Провальный контрнаступ: как ВС РФ отражали атаку ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Российская пехота продолжает зачищать от врага лесопосадки приграничья.

В Курской области боевики ВСУ предприняли самую масштабную за последнее время атаку, пытаясь прорвать нашу оборону и захватить населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. С самого утра волна за волной сразу по нескольким направлениям националисты гнали свои колонны вперед. Но каждую из них еще на дальних подступах встречали наши беспилотники.

Все это время рядом с подразделениями, которые держали оборону, находился военный корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Вот техника подбитая. Вот техника подбитая. Это две ББмки», — перечисляют подбитые машины.

Эта разбитая техника снята бойцами спецназа «Ахмат» рядом с селом Махновка, из которого сегодня началась контратака ВСУ.

Сейчас в штабе спецназа «Ахмат» операторы наблюдают за тем, как смежные подразделения выискивают украинских боевиков. На кадрах с камеры объективного контроля как раз видны подбитые танки врага и бронированные боевые машины, на которых враг пытался прорвать нашу оборону.

Видна и та самая дорога, по которой колонна боевиков ВСУ пыталась прорваться.

«Они успели выставить понтонный мост, чтобы проехать на Черкасскую Конопельку. Выставили понтонный мост и начали наступать по нескольким направлениям. По этому направлению у них было направлено три волны. Первая волна, вторая волна на Черкасскую Конопельку и третья на Уланок», — рассказал боец группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Урусс.

Этой вылазки украинских боевиков в Курском приграничье наши подразделения ждали больше месяца. И командование ВСУ точь-в-точь повторило сценарий своей убийственной контратаки на хутор Бердин в начале января: дождались заморозков и пошли колонами бронетехники вперед, по открытым полям.

Эти танки и бронемашины разбиты артиллерией и авиацией. Первый накат захлебнулся практически сразу после того, как ВСУ перешли реку. Вторая колонна прошла дальше, но там ее встретили наши операторы дронов и полностью уничтожили.

Но боевики не успокоились. Было еще несколько попыток. ВСУ хотели занять недавно потерянные ими села Черкасская Конопелька и Уланок, чтобы замедлить российское наступление на Гуево и отрезать от снабжения часть нашей группировки. Там был мост. Они его прошли — на этом перекрестье была подбита техника.

После неудачи на этом участке ВСУ попытались двинуться в другом районе — на село Кругленькое. И опять тот же результат. За полдня очередного мясного штурма у противника минус шесть танков, три машины разминирования, столько же потеряно БМП и более 200 боевиков уничтожено.

Сейчас российская пехота продолжает зачищать от врага лесопосадки. Но уже к утру на этом участке ждут новую попытку контратаки ВСУ, погода противнику пока это позволяет. Плюс ко всему боевики стянули еще несколько десятков танков и бронемашин из Сумской области в Суджу. Киевский режим пойдет на все, чтобы хоть как-то оправдать гибель тысяч солдат в курском приграничье.