Фото, видео: 5-tv.ru

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Иногда кажется, что босс делает все, чтобы вы не росли по службе. А вдруг проблема не только в начальстве?

Быть частью сильной команды, продвигаться по карьерной лестнице и пользоваться уважением коллег — это приятно. Но чтобы на работе все складывалось так, как вы хотите, недостаточно быть просто хорошим специалистом с соответствующим образованием. Зачастую именно личные, а не профессиональные качества - или все вместе - решают судьбу сотрудника.

Какое поведение может помешать развитию человека и всего коллектива, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала международный эксперт по психологической безопасности на рабочем месте и основатель научно-тренингового центра Ирина Просвирякова.

Для начала стоит назвать три максимально распространенные токсичные привычки сотрудников. Первая — это постоянная эксплуатация образа жертвы. Такой работник всегда недоволен отношением к себе, жалуется, требует заботы и внимания окружающих и добивается этого внимания любой ценой. Но не с созидательной целью, а только ради внутренней удовлетворенности. Эта неконструктивная позиция сильно влияет на рабочие процессы и других людей.

Вторая привычка — это неприятие обратной связи. Когда мнение со стороны воспринимается как оскорбление, а советы по улучшению ситуации отвергаются. На самом деле у вас не всегда все под контролем, и кто-то действительно может знать лучше и помочь.

Третья привычка — сопротивление изменениям. Если любое нововведение воспринимается работником негативно, и он не хочет даже обсуждать свежую идею, он рискует лишить себя шанса на успех. Это, скорее, вопрос комфорта, которого страшно лишиться, выйдя за рамки.

«Что мы можем сделать для того, чтобы этих привычек избежать? Начнем с того, что мы должны их заметить. Для этого нужно тренировать навык осознанности. Встать в некую метапозицию, посмотреть на себя со стороны. Заметить, что есть такая привычка — да, я иногда прошу слишком много внимания, начинаю жаловаться или отвергаю обратную связь. Осознание — первый путь к изменению», — учит эксперт.

За этим этапом должно последовать некое замедление — пауза для самоопределения и принятия решения. А третьим шагом станет программирование себя на новое действие: осознал, остановился, выбрал и внедрил оптимальный алгоритм.

Поначалу придется контролировать себя и, к примеру, сдерживать эмоциональную реакцию на нежелательную обратную связь или предложения коллег. Но со временем острота этой реакции будет сглаживаться. И если раздраженность вернется, человек сможет снова остановиться, осознать проблему и выбрать не аффект, а корректное поведение.

«Важно постоянно практиковать это другое поведение. Так вы выходите из паттерна токсичного поведения и становитесь очень приятным членом команды. Команда растет, а главное — растете вы сами», — заключила Просвирякова.

Ранее в интервью 5-tv.ru эксперт рассказывала, как распознать свои таланты. Никогда не поздно изменить свою жизнь к лучшему и начать дело, которое будет приносить и деньги, и удовольствие. Однако к выбору этого дела нужно подходить вооружившись знанием собственных сильных сторон.