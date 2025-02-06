Вставляют палки в колеса: получится ли у демократов сместить Трампа с поста президента

Фото, видео: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP; 5-tv.ru

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В рядах Демократов наблюдается полная неразбериха и паника.

Американский политик из Демократической партии Эл Грин заявил о намерении инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, который вступил в должность меньше месяца назад. 5-tv.ru пообщался с экспертами-американистами Владимиром Можеговым и Александром Дудчаком и разобрался в вопросе, есть ли у демократов шанс сбросить Трампа с поста президента и чем он успел так сильно насолить своим конкурентам.

Оба эксперта сходятся во мнении, что такие отчаянные заявления членов палаты представителей касательно импичмента Трампа — не больше, чем пустые угрозы. По их словам, такое скорое свержение президента — это абсолютная утопия. Однако демократы не оставят попыток всячески вставить палки в колеса Трампу.

В перспективе его могут обвинить в неудаче в преобразованиях государственного аппарата, что можно представить как намеренное разрушение госструктур. Это также могут быть неудачи в экономической политике и в вопросах миграции.

«По большому счету можно Трампу предъявить какие-то его инициативы, идущие в разрез Конституции. Сейчас ничего этого сделать невозможно. И вообще это просто рано. Как минимум после полугода пребывания президента у власти можно уже о чем-то всерьез говорить о каких-то его действиях», — объясняет Можегов.

Специалисты отмечают, что сегодня в рядах демократов наблюдается настоящая паника и полная потеря хоть какой-то структуризации.

«Партия кажется сейчас полностью разгромленной и просто лежащей в руинах. То есть не способной никакого сопротивления оказать Трампу и даже сколько-нибудь явить единство, отойти на какие-то позиции, в конце концов. Да, армия разгромлена, но уже пора было бы сформировать что-то похожее на организацию, которая способна подать ясный голос. То есть этого я не видел до сих пор, хотя вообще-то прошло немало времени с поражения демократов. Вот, и до сих пор, собственно, партия представляет собой просто груду осколков», — удивляются эксперт.

Причиной же такой ненависти демократов к Трампу является его полное пренебрежение всеми теми устоями, которые Демократическая партия продвигала на протяжении десятилетий.

«Скорее всего этим деятелям неприятно, что на их одноплеменников из этих самых трансгендеров и прочей ЛГБТ-ни* вот сейчас происходит такое мощное давление. В общем-то, те выстраивали общество 50 гендеров, а тут Трамп приходит и называет все своими именами и говорит, что есть только два пола, а гендеры — это у вас вообще голова больная. Ну вот, наверное, это основная тема, потому что в остальном что еще им может не нравиться? Ну, может быть, то, что Трамп выступил против этой всей зеленой повестки», — считает Дудчак.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chris Kleponis; @ РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Однако он призвал не забывать, что Трамп действует сугубо в интересах своей страны, пренебрегая интересами кого-либо еще, так что уповать на его бескорыстность было бы большой ошибкой. Да и разногласия Трампа с демократами, которые раскачивают ситуацию в США, лишь идут на пользу России и ее союзникам.

Также эксперты напомнили, что политическими течениями в Штатах рулят влиятельные капиталисты, так что если Трамп своими инициативами перейдет дорогу так называемому «Теневому правительству», то они задействуют все возможные методы, чтобы остановить его.

«Тарифная война, которую ведет Трамп, конечно, может привести к каким-то последствиям, которые могут серьезно обрушить экономику США, а поскольку принимаемые решения — это дело рук Трампа, понятное дело, можно будет представить любую нестабильность, как результат его политики. Тем более, что финансовая сфера находится в руках таких структур, как ФРС и прочих глобальные структуры. Все деньги лежат в их руках.

И мы помним, и Америка тем более помнит 1929-й год — Великую депрессию, которая тогда случилась. И мы знаем, что непосредственную роль в этом сыграли действие Центробанков США и Британии. То есть, это можно представить себе, как такую игру банкиров. И сегодня та же самая история более чем возможна.

Против Трампа будет разыграна такая карта. Банкиры обрушат доллар, обрушат экономику. То есть введут страну и всю мировую конъюнктуру в глубокий кризис и рецессию. Вот это вполне реалистичный сюжет, поскольку военные сюжеты уже, видимо, невозможны, какие-то глобальные пандемии вероятно тоже. А вот обрушение финансовой сферы вполне можно себе представить», — предостерегает Можегов.

Также легитимность Трампа может пошатнуть ситуация с мигрантами и мексиканскими картелями. Эксперты утверждают, что сил, брошенных президентом США на борьбу с организованной преступностью, недостаточно, так как они расплодились до невообразимых размеров и практически представляют из себя государство внутри государства. Война с картелями также требует вливания гигантского количества денег и ресурсов, из-за чего экономике вновь придется несладко.

«Сами США в честной экономической борьбе уже побеждать не могут, поэтому они применяют совершенно неэкономические методы. Даже интересно, нас со времен перестройки до недавнего времени пытались убеждать, в том, что рыночная экономика прекрасна, рынок все расставит на свои места, конкуренция нужна. Но что-то те, кто об этом всегда трубил по всему миру, действуют совершенно другими методами. В принципе, с точки зрения американского гражданина, наверное, Трамп действует неплохо. Но отразится ли это на реальном уровне жизни американцев? СМИ могут вешать им лапшу на уши, рассказывая о том, как они все идут куда-то к светлому будущему. Как в Украине долгие годы вешали лапшу на уши. Видимо, до чего-то доводят. Так что, все не просто», — подытожил Дудчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России