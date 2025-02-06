«С мира по ложке»: Ляйсан Утяшева раскрыла секреты своей диеты

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитость старается относиться к еде как к лекарству и прислушиваться к своему телу.

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева откровенно рассказала в своем Telegram-канале о том, какие продукты помогают ей сохранять хорошее самочувствие и поддерживать тело в форме. Среди любимых блюд звезды уверенно расположились полезный для пищеварения зеленый смузи и бутерброды, в которых масло заменяет авокадо.

«Сверху все что угодно по настроению», —описала последнюю стадию приготовления блюда знаменитость.

Запрещенными оказались фаст-фуд, майонез и сладкие йогурты. Место последних в списке сладостей к чаю заняли финики.

Ляйсан назвала ключевой особенностью своего питания умелое сочетание разных кухонь. Даже супы у нее на столе варьируются изо дня в день. Так, на обед могут быть и японский мисо-суп, и индийский масурдал, и тайский том-ям, и грузинский харчо.

Также Ляйсан отметила, что перешла на двухразовое питание, хотя и не стремится рекомендовать такой образ жизни всем.

Пользователи в комментариях под постом восхищаются дисциплиной знаменитости и соглашаются с рациональностью ее подхода к составлению ежедневного меню.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ляйсан Утяшева ревнует Павла Волю к партнершам по съемочной площадке.