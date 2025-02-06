В МИД России заявили о готовности решать вопрос с регистрацией Русского дома в Баку

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru

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Ведомство подтвердило получение уведомления от Азербайджана о прекращении работы центра.

Москва готова выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома в Баку. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подтвердила получение уведомления от Азербайджана о прекращении деятельности Русского дома. Сообщение поступило по дипломатическим каналам.

«В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством, конечно, Азербайджанской Республики», — сказала Захарова.

Российская сторона неоднократно предлагала обсудить данный вопрос по дипломатическим каналам. В этой связи в МИД РФ рассчитывают, что он будет решен в положительном ключе

В четверг, 6 февраля, власти Азербайджана официально уведомили Россию о прекращении деятельности в Баку информационно-культурного центра «Русский дом». Ситуацию уже прокомментировал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, российская сторона на протяжении очень долгого времени просила власти Азербайджана поддержать инициативу по развитию международных отношений и помочь с регистрацией Русского дома, однако столкнулась с безразличием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России.