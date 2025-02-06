Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Мячково

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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По предварительной информации, двое пассажиров скончались.

Легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от аэродрома Мячково в Московской области. По предварительной информации, погибли двое человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Самолет модели Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находился пилот-инструктор и курсант. В 13:10 судно перестало отвечать на радиосвязь, а другой борт, пролетавший мимо, сообщил, что видит на месте крушения горящие обломки.

Никто из находившихся на борту не выжил. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL.