Путин заявил о планах увеличить расходы на науку в России до 2% ВВП

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Это позволит РФ войти в число ведущих стран по объему финансирования данной области.

Увеличение затрат на науку в России к 2030 году должно достичь не менее 2% ВВП. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения премий молодым ученым.

«На развитие науки вместе с отечественными компаниями сконцентрируем необходимые ресурсы для укрепления научного фундамента технологического развития. К 2030 году нарастим не менее чем до 2% ВВП внутренние затраты на исследования и разработки», — сказал он.

Увеличение расходов позволит России войти в число ведущих стран по объему финансирования науки. Средства на эти цели будут в первую очередь выделяться из государственного бюджета. Однако объем будет расти при привлечении технологических партнеров.

Как подчеркнул Путин, важно, чтобы молодые исследователи и их коллеги знали о заблаговременном планировании развития науки в России. Достижения в этой области — фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего страны. Великие научные открытия помогают в создании новых возможностей для людей.

Следует отметить, что 8 февраля пройдет фестиваль науки в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. В рамках мероприятиях будут проводиться лекции о физике и космосе. Также преподаватели вместе с гостями создадут пенный вулкан и хрустальный цветок, а еще их научат добывать безопасный огонь. Будут проведены эксперименты с азотом, научные бои и стендапы. Есть отдельная программа для детей и для педагогов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о важности проектов в сфере технологического лидерства России. РФ входит в топ-10 стран мира по объему исследований. По словам Чернышенко, с 2025 года в России реализуются национальные проекты в этой области, и в них принимают участия представители науки, бизнеса, государственных органов.