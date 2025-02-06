ВС РФ сорвали попытку контрнаступления боевиков ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Все вражеские атаки были отражены.

Российские бойцы сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ведомство уточняет, что на данный момент все вражеские атаки отражены. В Минобороны отметили, что Уланок и Черкасская Конопелька находятся под контролем Российских Вооруженных сил.

Атака ВСУ на Курскую область

Ранее ВСУ предпринимали попытку напасть на Курскую область 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе РФ, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок и взрослый погибли при атаке БПЛА на авто в Белгородской области.