Когда закончится конфликт: Трамп заявил, что Израиль может передать США сектор Газа

Фото: Reuters/Hatem Khaled

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Где же тогда будут жить палестинцы?

Израиль может передать Соединенным Штатам контроль над сектором Газа после завершения конфликта. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в социальной сети Thruth Social.

«Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы… могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе», — написал он.

До этого Трамп сделал громкое заявление — он намерен окончательно сравнять с землей полуразрушенную Газу и создать на месте палестинских поселений, где погибли десятки тысяч человек, Ближневосточную Ривьеру.

По словам американского лидера, все палестинцы непременно должны быть переселены с территорий Газы по причине того, что в настоящий момент там крайне непригодные условия для жизни.

Сейчас в Израиле готовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав. Соответствующее поручение армии дал израильский министр обороны Исраэль Кац. Согласно этому плану, жители Газы смогут уехать в другую страну. По словам Каца, он будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль прекращает участие в Совете ООН по правам человека. Вслед за США Ближний Восток закрывает еще одну дверь на международной арене.