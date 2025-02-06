«Ходи оглядывайся»: курьер стал угрожать москвичке после онлайн-заказа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина назвал девушку «помойкой с костями».

Москвичка Ирина стала получать угрозы после заказа косметики из интернет-магазина. Об этом несчастная эксклюзивно рассказала 5-tv.ru

Пострадавшая сделала заказ в популярном сервисе по доставке косметических продуктов. Через несколько часов курьер, женщина, сообщила ей, что уже стоит под дверью. Ирина была готова забрать свою посылку, однако, когда она вышла через пару минут, доставщика на месте не оказалось. В замешательстве заказчица начала осматриваться вокруг, но не найдя никого, решила позвонить.

«Вижу пропущенный звонок по вотсапу (WhatsApp)*, перезваниваю. Говорю, можете ли подняться, потому что прошло буквально полторы-две минуты, я даже не успела встать и просто подойти к двери. Далее она мне по телефону говорит, что передаст заказ на склад, а дальше там распределят заказ, и ко мне приедет другой курьер. На что я начинаю говорить, что это ненормально ожидать всего полторы минуты», — поделилась Ирина.

Дальше между заказчицей и курьером произошел конфликт, в ходе которого Ирина потребовала объяснений о том, почему доставляющая коробку не дождалась ее, хотя не прошло даже десяти минут. Развозчик, в свою очередь, отправила девушку решать проблему с помощью службы поддержки, что Ирина и сделала.

Оператор службы помощи обещал разобраться в ситуации и направить к покупательнице нового курьера. Всего через 15 минут раздался звонок в дверь. Ирина открыла замок и увидела действительно другого доставщика — перед ней стоял мужчина.

Ничего не подозревающая девушка просто забрала свою долгожданную посылку и зашла внутрь. Однако с этого момента ее жизнь кардинально изменилась. Приходивший на самом деле был не курьером, а приятелем первой горе-посыльной, с которой Ирина поссорилась.

Заказчице стали поступать угрозы. Писавший предупреждал ее, чтобы ходила и оглядывалась везде, а также обзывал.

«Ходи оглядывайся, помойка с костями… и глазами бобра», — было сказано в сообщении.

Испугавшись, москвичка вновь обратилась в службу поддержки интернет-магазина, но там ей помочь отказались. Оператор сказал, что не может ничего сделать, посоветовал обратиться в правоохранительные органы. Это оставило Ирину в отчаянии, поскольку она надеялась на помощь и защиту.

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* — WhatsApp принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России.