Разбитые фары и оторванная дверь: появились подробности ДТП на Волгоградском проспекте

Таксист проскочил на красный перед столкновением с BMW в Москве

Фото: 5-tv.ru

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В аварии погиб один человек и еще двоих госпитализировали.

Водитель такси проехал на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с BMW на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария произошла 6 января на дорожном перекрестке. Водитель такси с пассажиром в салоне выскочил на запрещающий сигнал, а ему на встречу выехала иномарка. Итог — столкновение. От сильного удара авто такси перевернуло, а крышу пробило.

На заднем сидении находился пассажир. Он погиб мгновенно в результате аварии. На обивке в салоне осталась кровь. Еще двоих человек госпитализировали.

Авто превратилось в груду металла. При этом BMW получила незначительные повреждения: передняя часть искорежена, бампер оторван, разбиты фары, вмят капот. Водитель отделался ушибами.

На месте продолжают работать правоохранители и спасатели. Полиция изъяла видеорегистратор из салона BMW, с помощью записи удастся точно определить обстоятельства и виновника ДТП.

Ранее 5-tv.ru писал, что легковушку разорвало пополам после удара о столб в Чехове. В результате аварии погиб один человек. Обстоятельства ДТП выясняются.