«Весь в брызгах крови»: Тодоренко сообщила о травмах у своих детей

Сыновья телеведущей Регины Тодоренко травмировались до крови во время игры

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Старшему сыну телеведущей шесть лет, а младшему — два года.

Сыновья телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова травмировались во время игры. Об этом телезвезда рассказала в своем личном блоге.

Знаменитость поделилась историей, как однажды, пытаясь найти короткий момент для отдыха, решила зайти в туалет. Не секрет, что в семьях с маленькими детьми — это единственное место, где можно побыть наедине с собой.

Всего через 20 секунд тишины Тодоренко услышала громкий и пронзительный крик. Сначала она надеялась, что это просто очередной детский каприз или какая-то игра, но вскоре поняла, что ситуация гораздо серьезнее.

«Вышла, а там старший сын с окровавленным носом. Плачет, кровь брызжет фонтаном. Младший стоит рядом весь в брызгах крови», — поделилась телеведущая.

Тодоренко, сохраняя спокойствие, быстро осознала, что нужно помочь сыновьям. Она начала искать ватные диски для оказания первой помощи старшему, одновременно успокаивая его и проверяя состояние младшего.

К счастью, серьезных увечий никто из мальчиков не получил, отделались легким испугом, который быстро прошел благодаря заботе мамы.

Только уладив случившееся, звезда вспомнила, что так и не сходила в туалет. Забота о благополучии детей всегда была на первом месте для Тодоренко, и этот случай только укрепил их связь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Регина Тодоренко считает Влада Топалова лучшим отцом и мужем.