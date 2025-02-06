Такого еще не было: администрация Трампа готовит проект реформы ВОЗ
Reuters: администрация Трампа готовит проект реформы ВОЗ
Фото, видео: Reuters/Denis Balibouse; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В планах — назначить на пост главы организации американца.
Еще одна инициатива Белого дома — реформировать Всемирную организацию здравоохранения, сообщает Reuters.
Одним из новшеств должно стать назначение на должность главы организации американца — впервые в ее истории. При этом США собираются также назначить специального посланника, который будет курировать реформы.
Как считают в Вашингтоне, именно это должно вернуть Штатам лидерство в ВОЗ и повысить ее эффективность. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.
Лишившись американских взносов, генеральный директор организации объявил о сокращении расходов, в том числе — на командировки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом рассматривает вопрос перехода Сектора Газа под долгосрочное управление Соединенными Штатами. Об это заявил Дональд Трамп по итогам встречи с израильским премьером Нетаньяху.