Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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С начала специальной военной операции Россией на Украине было уничтожено 31 239 единиц техники противника.

Российские Вооруженные силы атаковали ключевые объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также места хранения и подготовки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские Вооруженные силы провели ударные операции по критически важным объектам военной инфраструктуры, в частности, атаковали военные аэродромы, а также склады и места подготовки беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Эти действия привели к значительным потерям для украинской армии, так как разрушены были скопления живой силы и техники в 142 различных районах. Удары стали частью более масштабной операции, направленной на снижение боевой эффективности украинских вооруженных формирований. Информация о уничтоженных объектах свидетельствует о высоком уровне планирования и успешной реализации операций с использованием современного арсенала.

По имеющимся данным, подразделения группировки «Север» осуществили атаки на украинские силы в населенных пунктах Волчанск и Охримовка, находящихся в Харьковской области. Эти действия привели к ощутимым потерям для противника, который понес убытки, включая более 25 военнослужащих, одно полеартиллерийское орудие и четыре транспортных автомобиля. Кроме того, российские войска успешно уничтожили склад боеприпасов, что значительно затрудняет дальнейшие действия украинских подразделений.

Эффективность сил противовоздушной обороны также была подтверждена, когда они успешно сбили две управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer, десять реактивных снарядов, выпущенных из американской системы залпового огня HIMARS, а также 106 беспилотников самолетного типа.

В Министерстве обороны акцентировали внимание на том, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили уже 31 239 единиц техники противника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать север Астрахани.