Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В районе Днепровского лимана в Черном море российские разведчики уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был набит взрывчаткой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе Днепровского лимана российские разведчики группировки войск „Днепр“ зафиксировали движение катера ВСУ, оборудованного под дистанционное управление и набитого взрывчаткой», — отмечается в сообщении ведомства.

Бойцы РФ уничтожили катер с помощью ударных беспилотников. Первый дрон обездвижил плавсредство, а второй уничтожил его.

Минобороны также поделились кадрами, на которых видна взрывчатка внутри моторной лодки. После удара российских военных можно наблюдать взрыв катера. Можно увидеть, что как поднялось облако дымы, а вокруг лодки разошлись волны.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поразили военные аэродромы и места хранения беспилотников ВСУ.