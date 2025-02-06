Гладков: в районе села Логачевка погибли три человека в результате атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

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Среди жертв есть ребенок.

В Белгородской области в районе села Логачевка в результате атаки ВСУ погибли три человека. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Среди погибших был ребенок.

«В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте», — написал глава региона.

В селе Логачевка действует режим чрезвычайной ситуации.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать север Астрахани.