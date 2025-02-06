Путин поздравил президента Южной Осетии Гаглоева с Днем рождения
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российский лидер отметил стремление политика к укреплению теплых отношений между нашими государствами.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.
В своем поздравительном послании российский лидер отметил стремление Гаглоева к укреплению теплых отношений между нашими государствами.
Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия и Южная Осетия продолжат сотрудничество по всем актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня ради благополучия народов наших стран.
Как сообщили в пресс-службе президента закавказской республики, поздравление от имени российского президента передал посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.
«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — сказано в конце поздравления.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин встретился с Хинштейном в Кремле. Пока наши войска выдавливают ВСУ с территории Курской области, в регионе в круглосуточном режиме идет работа с жителями пострадавших районов.