Фото: ВКонтакте/Владимир Бурдин/veburdin

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Прошлое продление действует до 11 февраля текущего года.

Суд продлил арест сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину. Об этом сообщило РИА Новости.

«Рассмотрев в открытом судебном заседании, суд постановил продлить Бурдину меру пресечения в виде ареста до 11 марта включительно», — сказала судья Татьяна Орлова.

Решение было принято после того, как музыкант признал свою вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, что существенно повлияло на ход судебного разбирательства и вызвало широкий общественный резонанс среди его поклонников и музыкальной общественности. Судья Татьяна Орлова, заслушав материалы дела, отметила, что меры пресечения необходимо продлить в связи с особенностями преступления, по которому Бурдин обвиняется.

В пресс-службе суда сообщают, что ранее он уже находился в СИЗО, и суд неоднократно рассматривал вопросы о продолжении ареста. Сначала его задержали 14 ноября 2024 года с назначением ареста до 11 января 2025 года, затем срок был продлен до 11 февраля, однако попытки обжаловать данное решение не увенчались успехом.

Бурдин — не только музыкант, но и один из основателей «Смысловых галлюцинаций», группы, оставившей заметный след в истории российского рок-движения. После распада коллектива он продолжил карьеру в сольном направлении, но события последних месяцев бросили тень на его творческую жизнь.

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