«Пишут, что я в коме»: Мастеркова прокомментировала новость об «опухоли мозга»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/Светлана Мастеркова/masterkovasvetlana

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СМИ сообщали, что у спортсменки обнаружили онкологию и увезли в больницу.

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова опровергла новость об агрессивной злокачественной опухоли мозга. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 57-летняя Мастеркова якобы находится в больнице сонкологией и чуть ли не впала в кому.

Спортсменка поспешила опровергнуть эти заявления, записав обращение, где видно, что она находится дома, выглядит и чувствует себя прекрасно.

«Опять пишут, что я в коме, еще где-то… Ребят, я дома! Не переживайте! Ну это же бред какой-то!» — сказала она.

Более того, олимпийская чемпионка сообщила, что только недавно пришла с празднования дня рождения.

При этом Мастеркова сказала, что знает, кто и для чего распространяет лживую информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, как Мастеркова спасла подругу от рака.