«Пишут, что я в коме»: Мастеркова прокомментировала новость об «опухоли мозга»
Светлана Мастеркова опровергла новость об агрессивной опухоли мозга
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/Светлана Мастеркова/masterkovasvetlana
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СМИ сообщали, что у спортсменки обнаружили онкологию и увезли в больницу.
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова опровергла новость об агрессивной злокачественной опухоли мозга. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 57-летняя Мастеркова якобы находится в больнице сонкологией и чуть ли не впала в кому.
Спортсменка поспешила опровергнуть эти заявления, записав обращение, где видно, что она находится дома, выглядит и чувствует себя прекрасно.
«Опять пишут, что я в коме, еще где-то… Ребят, я дома! Не переживайте! Ну это же бред какой-то!» — сказала она.
Более того, олимпийская чемпионка сообщила, что только недавно пришла с празднования дня рождения.
При этом Мастеркова сказала, что знает, кто и для чего распространяет лживую информацию.
Ранее 5-tv.ru писал, как Мастеркова спасла подругу от рака.