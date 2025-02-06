«Подарю тебе чудо»: Бузова отреагировала на новость о будущем отцовстве Давы

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость в 2025 году тоже планирует стать матерью.

Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на новость о том, что у ее бывшего жениха Давы (Давид Манукян) будет ребенок — с певицей Мари Краймберери. К таким выводам пришли подписчики знаменитости после ее новой публикации в Telegram-канале.

Сейчас Бузова наслаждается отпуском в теплых краях. Поймав на камеру красивый закат, она поспешила поделиться им с поклонниками. Однако внимание общественности привлек не красивый пейзаж — и даже не стройные ноги Ольги -а подпись.

Телеведущая процитировала стихотворение Роберта Рождественского «Будь, пожалуйста, послабее».

«Будь, пожалуйста, послабее.

Будь, пожалуйста.

И тогда подарю тебе я чудо запросто», — написала знаменитость.

Подписчики сразу же поспешили сопоставить эти строчки с новостями от бывшего Ольги рэпера Давы. Сейчас музыкант готовится впервые стать отцом и взять в жены певицу Мари Краймбрери.

«Это такая реакция на беременность Краймбрери и Давы?»;

«Бузова, наверное, увидела видео, где Мари и Дава ждут ляльку?» — спрашивают фанаты.

Другие поклонники не заметили в публикации двойного дна. Их больше заинтересовало, какое же чудо ждет или готовит Бузова.

На этот год у Ольги, похоже, большие планы. Она и сама планирует в ближайшее время стать матерью, о чем не раз говорила.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему бывшие партнеры Бузовой сразу заводят детей.